Paten für die Familie

Schon seit einigen Jahren gibt es in Bergkamen das Projekt der Familienpaten. Dabei kümmern sich ehrenamtliche Helfer um Bergkamener Familien mit Kindern. Die Paten besuchen „ihre“ Familien für zwei bis vier Stunden in der Woche, unterstützen sie im Alltag, helfen den Kindern bei den Hausaufgaben oder unternehmen etwas mit ihnen.

Das Projekt läuft sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass es inzwischen mehr Familien gibt, die einen Paten wollen, als freiwillige Helfer zur Verfügung stehen. Deshalb soll es bald neue Familienpaten geben. Die Initiative, die das Projekt trägt, sucht neue Freiwillige. Bevor die in die Familien gehen, bekommen sie aber eine Schulung, damit sie wissen, was zu tun ist. Die Schulung beginnt im Oktober. Sie dauert mehrere Wochen.

Auch diejenigen, die schon als Paten aktiv sind, bilden sich regelmäßig fort, zum Beispiel bei Erste-Hilfe-Kursen. Außerdem treffen sie sich mindestens einmal im Monat in der Gruppe, um sich auszutauschen und über ihre Erfahrungen zu reden. Fast alle Paten sind sehr froh darüber, dass sie sich engagieren. Vor allem das Zusammensein mit den Kindern aus den Familien mache ihnen Spaß, sagen sie.