Passanten greifen bei Messerstecherei ein

Oberhausen. Bei einer Messerstecherei ist am Mittwoch in Oberhausen ein Mann schwer verletzt worden. Beherzte Passanten konnten offenbar einen noch schlimmeren Ausgang verhindern, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie brachten den Angreifer dazu, von seinem Opfer abzulassen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann hatte auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt im Streit auf seinen Kontrahenten eingestochen. Das Opfer floh zunächst, wurde aber eingeholt, erlitt einen Stich in die Seite und stolperte. Nach weiteren Attacken schafften es die Passanten, den Angreifer festzuhalten. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. dpa/lnw