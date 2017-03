«Party im BMW»: Auto landet zwischen Grabsteinen

Herford. Ein 18-jähriger Fahranfänger hat in Herford bei einem waghalsigen Überholmanöver mit seinem voll besetzten Auto einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Alle fünf Insassen des Wagens kamen in der Nacht zum Samstag mit Verletzungen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Schwer verletzt worden sei eine 16-jährige Mitfahrerin. Der 18-jährige, der erst seit wenigen Tagen unbegleitet fahren durfte, hatte laut Polizei beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto habe sich überschlagen und sei kopfüber auf dem Gelände eines Steinmetzes zwischen Grabsteinen gelandet. Nach Zeugenaussagen soll der Unglücksfahrer «mit Party im BMW» gefahren sein. Die Polizei ging von einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit aus. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. dpa/lnw