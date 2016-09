Parteien analysieren Wahlausgang in Mecklenburg-Vorpommern

Berlin.

Berlin.

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit der schweren Niederlage der CDU und dem Triumph der AfD beschäftigt heute die Parteigremien in Schwerin und Berlin. Die SPD von Ministerpräsident Erwin Sellering gewann die Wahl und kann sich nun aussuchen, mit wem sie regieren will - wie bisher mit der CDU oder mit der Linken. Die CDU musste in der politischen Heimat von Kanzlerin Angela Merkel erstmals die rechtspopulistische AfD an sich vorbeiziehen lassen. Die Linke verzeichnete starke Verluste. Grüne, FDP und NPD scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

dpa