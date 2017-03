Parteichef Cem Özdemir: Grüne sind gerne die «Gutmenschen»

Köln. Grünen-Chef Cem Özdemir hat beim Politischen Aschermittwoch den Spott von Gegnern auf seine Partei auf die Schippe genommen. In einer Welt, in der jedes Differenzieren zum Tabu erklärt werde, in der schlechtes Regieren und Fake-News die Agenda bestimmten, seien die Grünen gerne die «Gutmenschen», sagte er in Köln. «Für uns ist es keine Beleidigung, als Gutmenschen bezeichnet zu werden», sagte Özdemir. Er bekenne sich sogar öffentlich dazu, ein «leidenschaftlicher Körnerfresser» zu sein. Er sagte: «Die einen leben in Dunkeldeutschland. Unser zu Hause ist Dinkeldeutschland!» dpa/lnw