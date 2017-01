Parcours durch die Schule

Als letzte der weiterführenden Schulen öffnet an diesem Samstag auch die Freiherr-vom-Stein-Realschule ihre Türen. Angehende Fünftklässler und ihre Eltern können so von 9 bis 12 Uhr die Schule kennenlernen. Am besten geht das natürlich mit einer eigenen kleinen Erkundungsjagd durch die Schule. Die Viertklässler erhalten eine „Laufkarte“ und durchlaufen einen Parcours. Auch beim Unterricht werden die Besucher mit eingebunden. Der Tag der Offenen Tür steht unter dem Motto „Beratung und Information“.

Die Schüler und Lehrer der Realschule stellen auch viele Projektarbeiten oder Kurse vor. Zum Beispiel: Yoga, Pausensport, Fußball und die Streitschlichter.

In der Schule gibt es auch eine Nachmittagsbetreuung, die die Lehrer vorstellen. Die Kinder sind dort bis 14.45 Uhr. In dieser Zeit finden Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung, Internetbetreuung und einige freiwillige Arbeitsgemeinschaften statt.

Eltern können sich dort auch von Lehrern beraten lassen und viele Fragen stellen.