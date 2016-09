Paralympics in Rio beendet

Rio de Janeiro.

Die Weltspiele der Behindertensportler in Rio de Janeiro sind beendet. Vier Wochen nach dem Ende der Olympischen Spielen erlosch im voll besetzten Maracana Stadion auch die Flamme der Paralympics. Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Sir Philip Craven, bewertete in seiner Rede bei strömendem Regen die Veranstaltung als «exzellente Spiele». Zuvor hatte Rios Bürgermeister Eduardo Paes die Paralympics-Fahne an Tokios Gouverneurin Yuriko Koike übergeben. In Japans Hauptstadt finden 2020 nach den Olympischen Spielen die 16. Paralympics statt.

dpa