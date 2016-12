Paketdiensten fehlen in kommenden Jahren Tausende Zusteller

Braunschweig. Bei den deutschen Lieferdiensten mangelt es vor allem im Weihnachtsgeschäft zunehmend an Personal für die Zustellung. In den kommenden Jahren könnten der Branche Tausende Arbeitnehmer fehlen, um den stetig wachsenden Paketstrom bewältigen zu können, sagte Martin Frommhold, Sprecher von Hermes Europe, der Deutschen Presse-Agentur. In der Branche herrsche zum Weihnachtsgeschäft in ganz Deutschland ein Riesenpersonalmangel, sagt auch Thomas Warner von der Gewerkschaft Verdi Niedersachsen/Bremen. dpa