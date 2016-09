Paket mit Bomben an einem Bahnhof in New Jersey entdeckt

Elizabeth.

Am Bahnhof des Ortes Elizabeth im US-Bundesstaat New Jersey ist nach Angaben der Bundespolizei FBI ein verdächtiges Paket mit mehreren Bomben entdeckt worden. Örtliche Medien sprachen von fünf Sprengsätzen. Einer der improvisierten Sprengsätze sei beim Versuch, ihn zu entschärfen, explodiert, teilte das FBI. Verletzt wurde niemand. Der Bürgermeister von Elizabeth bestätigte Berichte, wonach die Bomben in einem Rucksack gewesen seien, den zwei Männer in einem Mülleimer gefunden hätten. Bei einer Explosion am Samstag im New Yorker Szeneviertel Chelsea waren 29 Menschen verletzt worden.

dpa