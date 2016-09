Paderborn siegt 4:2 gegen Chemnitz

Chemnitz.

Chemnitz. Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat einen weiteren Rückschlag einstecken müssen. Das Team von Cheftrainer Sven Köhler verlor am Mittwoch beim SC Paderborn 2:4 (1:0) und rutschte durch die dritte Saisonniederlage in der Tabelle weiter nach unten.

Noch zur Pause sah es für den CFC vor 4203 Zuschauern gut aus, denn Florian Hansch hatte die Sachsen nach 42 Minuten in Front gebracht. Doch kurz nach Wiederanpfiff lenkte zunächst Innenverteidiger Kevin Conrad den Ball zum 1:1 ins eigene Tor, kurz darauf brachte Zlatko Dedic den Zweitligaabsteiger in der 48. Minute 2:1 in Front. Der gleiche Spieler war es auch, der für die Gastgeber nach 56 Minuten auf 3:1 erhöhte. Zwar konnte Tim Danneberg drei Minuten später für Chemnitz auf 2:3 verkürzen, doch Sven Michel sorgte in der 68. Minute für das 4:2.

Beide Teams lieferten sich ein Duell mit offenem Visier, so trafen in der ersten Halbzeit der Paderborner Christian Bickel sowie Anton Fink für Chemnitz nur Aluminium. Auch in der zweiten Hälfte gab es in der Partie wenig Leerlauf, So hatten die Chemnitzer Jamil Dem und Dennis Mast weitere Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben.

