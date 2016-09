Oscar-Preisträgerin Kathy Bates mit Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles.

Oscar-Preisträgerin Kathy Bates ist in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt worden. Die Schauspielerin erhielt die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood, teilten die Veranstalter mit. Bates erschien zu der Ehrung in einem weiß-grauen Kleid, begleitet von ihren Kollegen Shirley MacLaine und Billy Bob Thornton. Bekannt ist Bates vor allem für ihre Oscar-prämierte Hauptrolle in dem Horror-Hit «Misery» von Regisseur Rob Reiner nach einem Roman von Stephen King.

dpa