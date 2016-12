Opposition will Sondersitzung zu Aktivitäten von Anis Amri

Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Landtag wird sich mit den Aktivitäten des mutmaßlichen Berliner Attentäters Anis Amri in dem Bundesland beschäftigen. Am Donnerstag beantragten die drei Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Piraten eine Sondersitzung des Innenausschusses gleich zu Beginn des neuen Jahres. Das Schreiben an Landtagspräsidentin Carina Gödecke (SPD) liegt der Deutschen-Presse Agentur vor.

Die Fraktionen wollen von Innenminister Ralf Jäger (SPD) unter anderem wissen, welche Kontakte Amri möglicherweise in die Salafisten-Szene in Nordrhein-Westfalen hatte. «Wenn die Enthüllungen stimmen, dass ein ausreisepflichtiger terroristischer Gefährder, der den Behörden bekannt ist, sich völlig frei bewegen und in radikalen Moscheen im Ruhrgebiet ungestört Hass predigen kann, dann ist dies der absolute Tiefpunkt von sechs Jahren rot-grüner Innenpolitik in NRW, der jetzt schonungslos aufgeklärt werden muss», erklärte CDU-Landeschef Armin Laschet.

Amri soll verantwortlich sein für den Anschlag mit zwölf Toten auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Er war nach WDR-Recherchen im Ruhrgebiet deutlich besser vernetzt als bislang angenommen. Der in Italien erschossene Tunesier soll während seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen ein Dutzend Moscheen im Ruhrgebiet besucht haben. Der Sender berichtet von guten Kontakten nach Dortmund. Er soll einen Schlüssel zu einer Moschee besessen haben, in der er übernachtete.

dpa