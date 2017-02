Opposition stellt Innenminister Jäger im Fall Amri zur Rede

Düsseldorf. Die Opposition im NRW-Landtag sieht weiter Ungereimtheiten im Terrorfall Amri. Innenminister Jäger bleibe Antworten schuldig. Der SPD-Mann wird erneut in einer Sondersitzung befragt. Nach Kritik von Bundesinnenminister de Maizière ist der Druck noch einmal gewachsen.

Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri will die Opposition NRW-Innenminister Ralf Jäger heute erneut im Düsseldorfer Landtag zur Rede stellen. Bei mehreren Fragen sei der SPD-Minister bisher vage geblieben oder weiche aus, kritisierten CDU, FDP und Piraten vor der geplanten Sondersitzung. Die CDU etwa verlangt weitere Details zur Haftentlassung von Amri aus der Justizvollzugsanstalt Ravensburg im Sommer 2016.

Der Druck auf Jäger war zuletzt noch einmal gewachsen, nachdem Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Behörden in NRW Nachlässigkeit vorgeworfen hatte. Aus Sicht von de Maizière wäre es keineswegs unmöglich gewesen, Amri in Abschiebehaft zu nehmen.

Die CDU im Landtag will wissen, ob es eine Weisung aus dem NRW-Innenministerium an den Kreis Kleve oder die dortige Ausländerbehörde gab, den ausreisepflichtigen Tunesier aus der JVA Ravensburg zu entlassen. Der islamistische Gefährder war dort am 30. Juli wegen gefälschter Papiere sowie Drogen in Haft genommen worden, kam aber zwei Tage später wieder frei.

Amri war von mehreren Sicherheitsbehörden zeitweise überwacht worden, dann aber vom Radar verschwunden. Am 19. Dezember tötete er zwölf Menschen bei einem Attentat in Berlin.

dpa/lnw