Özdemir ruft Grüne zur Einheit auf: «Keine Selbstgespräche»

Berlin.

Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat seine Partei ermahnt, geeint aufzutreten und sich nicht in Streit um Koalitionen und Steuern zu verzetteln. «Bitte keine Selbstgespräche», rief Özdemir den Delegierten eines kleinen Parteitags in Berlin zu, der die Urwahl des Spitzenduos für die Bundestagswahl 2017 einleiten sollte. Özdemir will Spitzenkandidat werden. Ein Dauer-Streitthema bei den Grünen ist die Frage, ob die Partei nach der Bundestagswahl mit der Union oder mit SPD und Linken koalieren soll.

