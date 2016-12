Obama: Die Amerikaner hätten mich nochmal gewählt

Washington. Der scheidende US-Präsident Barack Obama hätte sich bei einer Kandidatur für eine dritte Amtszeit gute Siegchancen ausgerechnet. Die Mehrheit der Amerikaner stehe hinter seiner «Vorstellung eines vereinten Amerikas, dass tolerant ist und vielfältig und offen und voller Energie und Dynamik», sagte Obama in einem Interview. Selbst von Gegnern habe er Zuspruch für seine politischen Überzeugungen bekommen. Obama äußerte sich in einem Gespräch mit CNN-Kommentator David Axelrod. Donald Trump übernimmt das Präsidentenamt am 20. Januar. dpa