Obama warnt bei letzter UN-Rede vor Mauerbau und Abschottung

New York.

In seinem letzten Appell an die Vereinten Nationen hat US-Präsident Barack Obama eindringlich vor dem Bau von Mauern und der Abschottung einzelner Staaten gewarnt. «Eine von Mauern umringte Nation würde sich heute nur selbst einsperren», sagte er in einem Seitenhieb gegen den US-Republikaner Donald Trump, der sich um seine Nachfolge als Präsident bewirbt. Mit seiner letzten Rede bei der UN-Generaldebatte zielte Obama auch gegen Russland und Nordkorea. Er stellte dabei klar, dass selbst die «seltene Supermacht» USA die drängenden Krisen der Welt nicht alleine bewältigen könne.

dpa