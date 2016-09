OSZE: Waffenruhe in Ostukraine hält weitgehend

Kiew.

Die Waffenruhe im Kriegsgebiet Ostukraine hält nach Einschätzung von Beobachtern weitgehend. Die Verstöße gegen eine Feuerpause seien zurückgegangen, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit. Es sei aber noch zu früh, um daraus Schlüsse zu ziehen, sagte der Vize-Chef der Mission, Alexander Hug, in Kiew. Auch die Armeeführung und die prorussischen Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk verzeichneten einen Rückgang der Gewalt.

dpa