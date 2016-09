Nur einzelne Verstöße gegen Waffenruhe in Syrien

Damaskus.

Die Waffenruhe in Syrien hält weitgehend auch den zweiten Tag in Folge. Aktivisten meldeten nur einzelne Verstöße in dem Bürgerkriegsland. Die ersten 36 Stunden der am Montagabend in Kraft getretenen Feuerpause seien «sehr positiv» gewesen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in England und bezieht ihre Informationen aus einem Netz von Aktivisten. Die USA und Russland hatten sich vergangene Woche auf die Waffenruhe geeinigt. Sie soll unter anderem Hilfslieferungen ermöglichen.

dpa