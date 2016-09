Nummer gegen Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebe geben sich immer mehr Mühe. Selbst ordentlich angeschlossene Räder sind vor ihnen nicht mehr sicher. Der Fahrradfahrerverein ADFC sucht deshalb nach zusätzlichen Ideen, um Fahrräder gegen Diebstahl zu sichern. Eine eigentlich schon ältere, aber zwischenzeitlich fast vergessene Idee wird nun wiederentdeckt: das Anbringen eines einmaligen Codes.

Früher bot die Polizei solche Codierungen an. Längere Ziffernfolgen wurden mit Hammer und Stempelstift in die damals meist aus Stahl gebauten Fahrradrahmen eingeschlagen. Danach gab es noch einen Aufkleber: „Finger weg, mein Rad ist registriert!“. Heute setzt der ADFC ein elektronisch gesteuertes Gerät ein, das die Registriernummer in kurzer Zeit mit vielen kleinen Nadelstichen in den Rahmen stanzt. Abgesehen von der modernen Technik, die beim Vorgang des Codierens zum Einsatz kommt, hat sich am Prinzip nicht viel verändert: Die Nummer kann nun nicht mehr entfernt werden, ohne den Fahrradrahmen zu beschädigen. Und sie erlaubt Rückschlüsse auf den rechtmäßigen Eigentümer. Die Hoffnung des ADFC und vieler Radfahrer ist, dass die codierten Räder für Diebe uninteressant sind. Würden sie auf einem gestohlenen Rad erwischt, könnte man ihnen leicht nachweisen, dass es ihnen gar nicht gehört. Und auch verkaufen könnten sie das Rad kaum. Abschließen sollte man sein Rad dennoch. Manche Diebe zerlegen ein Fahrrad, um die Ersatzteile einzeln zu verkaufen.