Notorische Holocaust-Leugnerin erneut vor Gericht

Detmold. Vor Gericht sprechen Auschwitz-Überlebende über ihre Leidenszeit. Gleichzeitig leugnet eine mehrfach verurteilte Rechtsextremistin, dass es das Todeslager überhaupt gegeben hat. Freitag startet der Prozess gegen die 87-Jährige.

Die notorische Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck aus Vlotho muss sich erneut vor Gericht verantworten. Von heute an steht die mehrfach verurteilte Rechtsextremistin vor dem Amtsgericht in Detmold. Die Staatsanwaltschaft hatte die 87-Jährige angeklagt, weil diese im Februar behauptet hatte, das Konzentrationslager Auschwitz sei «eindeutig erkennbar» ein Arbeitslager gewesen. Geäußert hatte sie dies in einem Schreiben an den Detmolder Bürgermeister Rainer Heller. Anlass des Schreibens war der damals am dortigen Landgericht laufende Auschwitz-Prozess. Der Prozess gegen den früheren SS-Wachmann Reinhold Hanning diene lediglich dazu, die These vom Arbeitslager zu widerlegen, hatte Haverbeck gemeint. Hanning wurde am 17. Juni zu fünf Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord in 170 000 Fällen verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

