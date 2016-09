Noch keine Hinweise auf Brandursache in Viersen: drei Tote

Viersen.

Viersen. Tragödie in Viersen: Drei ältere Menschen kommen bei einem Feuer ums Leben. Noch ist unklar, warum ihr Haus in Flammen aufging.

Einen Tag nach dem verheerenden Brand mit drei Toten in Viersen gab es am Donnerstag keinerlei Erkenntnisse zur Ursache für das Feuer. Bei dem Brand waren am Mittwochmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben mit einem Brandsachverständigen nach der Ursache und konnte auch noch keine Angaben zum Brandherd machen. «Wir können derzeit nicht prognostizieren, wann wir erste Aussagen zur Brandursache machen», sagte eine Polizeisprecherin.

In den Flammen waren ein Ehepaar im Alter von 76 und 78 Jahren sowie eine 88-jährige Frau gestorben. Letzte Sicherheit zur Identität soll die für Freitag anberaumte Obduktion der drei Todesopfer geben.

dpa/lnw