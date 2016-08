Noch keine Hinweise auf Brandursache in Viersen: Drei Tote

Viersen.

Nach dem schweren Brand mit drei Toten in Viersen gibt es noch keine konkreten Hinweise auf eine Ursache für das Feuer. Bei dem Brand waren am Mittwochmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. «Die Experten waren gestern bereits in den Trümmern und werden die Untersuchung heute fortsetzen», sagte eine Sprecher der Polizei am Donnerstag. «Aber wann man wo und wie etwas herausfinden könnte, das lässt sich noch nicht sagen.» In den Flammen waren ein Ehepaar im Alter von 76 und 78 Jahren sowie eine 88-jährige Frau gestorben. Letzte Sicherheit zur Identität soll die für (den heutigen) Freitag anberaumte Obduktion der drei Todesopfer geben.

dpa/lnw