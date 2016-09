Niedersachsen wählen neue Kommunalparlamente

Hannover.

In Niedersachsen haben die Kommunalwahlen begonnen. Rund 6,46 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage zu entscheiden. Zudem werden in einigen Kommunen neue Bürgermeister und Landräte direkt gewählt, etwa in der Stadt Celle und den Landkreisen Göttingen und Hildesheim. Vor fünf Jahren hatte die CDU niedersachsenweit mit 37 Prozent die Nase vorn. 34,9 Prozent stimmten für die SPD. Die Grünen kamen auf 14,3, die FDP auf 3,4, Wählergruppen auf 6,3 und die Linkspartei auf 2,4 Prozent.

dpa