Niedersachsen wählen neue Kommunalparlamente

In Niedersachsen werden heute neue Kommunalparlamente gewählt. Mit Spannung wird unter anderem erwartet, wie viel Zuspruch die AfD nach ihren jüngsten Erfolgen in anderen Bundesländern nun bekommt. Rund 6,46 Millionen Wähler dürfen abstimmen. Um die Mandate bewerben sich fast 67 000 Männer und Frauen. 25 Parteien sind zugelassen, aber auch viele lokale Wählergruppen und Einzelbewerber. In 37 Kommunen gibt es außerdem Direktwahlen der Oberbürgermeister oder Landräte.

dpa