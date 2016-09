Niederrheinischer Literaturpreis für Hermann-Josef Schüren

Krefeld.

Krefeld. Der mit 10 000 Euro dotierte Niederrheinische Literaturpreis geht dieses Jahr an den Schriftsteller Hermann-Josef Schüren. Er werde für seinen Roman «Junge Stiere» ausgezeichnet, teilte die Stadt Krefeld am Dienstag mit. Überzeugt habe die Jury neben den treffsicher und lebendig gezeichneten Personen auch die «hohe Qualität der sprachlichen Gestaltung». Schürens Prosa sei dicht und konzentriert, er erzähle eindringlich, berührend und humorvoll. Der von der Stadt Krefeld vergebene Preis wird am 6. November überreicht.

Der Episodenroman «Junge Stiere» erzählt die Geschichte einer Kindheit und Jugend auf einem niederrheinischen Bauernhof in den 1960er Jahren. Der 1954 in Kerken geborene Schüren arbeitet als Lehrer in Aachen. Er ist Autor von historischen Romanen und Krimis und schreibt unter dem Pseudonym Rainer Schalk auch Kinderbücher. Der Literaturpreis wird seit 1992 vergeben.

