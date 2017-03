Niederlande von Bulgaren düpiert - Frankreich siegt ohne Glanz

Sofia. Mit Bayern-Star Arjen Robben hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft gegen Bulgarien verloren und muss nun wieder um die WM-Teilnahme bangen. Die Mannschaft von Bondscoach Danny Blind unterlag in Sofia mit 0:2 und kassierte. Die Niederlande liegen damit in der Gruppe A schon sechs Punkte hinter Spitzenreiter Frankreich. Die Franzosen gewannen beim Außenseiter Luxemburg mit 3:1. Die Niederlande sind in der stark besetzten Gruppe A nun nur Vierter hinter Frankreich, Schweden und Bulgarien. dpa