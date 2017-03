Niederländischer Nationaltrainer Danny Blind beurlaubt

Amsterdam. Die Niederlande haben sich nach dem enttäuschenden 0:2 in Bulgarien von ihrem Trainer Danny Blind getrennt. Das teilte der Königliche Niederländische Fußball Verband nach stundenlangen Beratungen mit. Beim Freundschaftsspiel gegen Italien am Dienstag in Amsterdam soll der bisherige Assistent Fred Grim die Mannschaft um Kapitän Arjen Robben betreuen. Danach will sich der KNVB in Ruhe auf die Suche nach einem Nachfolger machen. dpa