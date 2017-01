New Yorker Philharmoniker kommen nach NRW

New York/Düsseldorf. Die New Yorker Philharmoniker gehen zum letzten Mal unter Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert auf Tour in Europa und machen dabei auch in NRW Station. Bei den Konzerten am 3. und 4. April in der Elbphilharmonie unterstützen das Orchester unter anderem Cellist Yo-Yo Ma, die aus München stammende Sopranistin Christina Landshamer und der aus Duisburg stammende Geiger Frank-Peter Zimmermann. Die zweiwöchige Tour führt außerdem nach Düsseldorf, Essen, London, Kopenhagen, Luxemburg, Antwerpen, Budapest und Wien, wie die Philharmoniker am Donnerstag mitteilten.

Alan Gilbert, der das Orchester seit 2009 leitet, wird seinen Posten zur Saison 2018/19 räumen und an den niederländischen Dirigenten Jaap van Zweden (56) abgeben. Eine der größten Herausforderungen seiner Amtszeit dürfte eine aufwendige Renovierung der Spielstätte der New Yorker Philharmoniker im Lincoln Center ab 2019 werden, in der das Orchester voraussichtlich für zwei Spielzeiten in einem Ausweichquartier auftreten muss.

dpa