Neureuther Zweiter im Riesenslalom von Aspen

Aspen. Felix Neureuther ist beim Riesenslalom von Aspen auf Platz zwei gefahren und hat damit das dritte Podium in zuletzt vier Rennen erreicht.

Beim Weltcup-Finale in den Rocky Mountains ging der Routinier am Samstag zwar als Führender nach dem ersten Lauf in die Entscheidung, rutschte dann aber hinter dem einmal mehr überragenden Österreicher Marcel Hirscher zurück.

Mathieu Faivre aus Frankreich wurde Dritter. Neureuther hätte als erfolgreichster Rennfahrer in der Geschichte des Deutschen Skiverbands (DSV) seinen 13. Erfolg im Weltcup feiern können. Stefan Luitz fehlten als Viertem 0,13 Sekunden auf das Podest. Am Sonntag endet die Saison mit einem Slalom.

