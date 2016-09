Neuer Formel-1-Besitzer will Teams für Anteile gewinnen

New York.

Nach der Übernahme der Formel 1 will der neue Besitzer Liberty Media die Teams als Mitinvestoren gewinnen. Die Rennställe sollen Anteile an der Rennserie kaufen können, die detaillierten Bedingungen würden demnächst vereinbart, teilte das US-Unternehmen mit. Einige Teams haben demnach bereits Interesse an dem Geschäft signalisiert. Liberty Media hatte am Abend bekanntgegeben, dass es mit einem 4,4-Milliarden-Dollar-Deal den bisherigen Formel-1-Hauptgesellschafter CVC ablöst.

dpa