Berlin.

Das Abschneiden des deutschen Bildungssystem im internationalen Vergleich beleuchtet eine große OECD-Studie, die heute in Berlin vorgestellt wird. Der Bericht vergleicht die Abschlüsse in den einzelnen Ländern, die Investitionen in Bildung sowie die Organisation von Schulen. Gefragt wurde auch, wie sich der Anteil von Menschen ohne Abitur oder Berufsabschluss entwickelt hat.

dpa