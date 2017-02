Neue Details im Skandal um Kaserne in Pfullendorf

Pfullendorf. Im Skandal um demütigende Rituale und sexuelle Nötigung in einer Bundeswehr-Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf hat ein interner Bericht des Verteidigungsministeriums neue Details zutage gebracht. Dem Ermittlungsbericht zufolge zwangen Ausbilder untergebene Soldatinnen zum Tanz an der Stange und tasteten sie im Intimbereich ab. Der Bericht nimmt Bezug auf Schilderungen einer Soldatin, die 2016 in Pfullendorf als Oberfähnrich war. Morgen befasst sich der Verteidigungsausschuss mit dem Fall Pfullendorf. dpa