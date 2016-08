Neue Bundesliga-Saison startet heute mit Bayern gegen Werder

München.

Nach 104 Tagen rollt in der Fußball-Bundesliga ab heute wieder der Ball. Die 54. Saison wird mit einem Klassiker eröffnet: Der deutsche Meister FC Bayern empfängt in München um 20.30 Uhr den SV Werder Bremen. Seit 2002 startet die Meisterschaft stets mit einem Heimspiel des deutschen Meisters. Bislang verließ der Titelverteidiger nie als Verlierer den Platz. Die Bayern haben in den vergangenen fünf Spielzeiten im eigenen Stadion zudem jeweils hoch gegen Bremen gewonnen.

