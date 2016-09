Neue Ankunftszentren verkürzen Asylverfahren massiv

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Dauer der Asylverfahren hat sich durch die neu geschaffenen Ankunftszentren massiv verkürzt. Bislang lag sie in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt bei 6,8 Monaten. Inzwischen dauert es bei den Neuzugängen seit Jahresbeginn nur noch durchschnittlich 1,6 Monate von der Antragstellung bis zur Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), wie Katja Wilken-Klein, operative Leiterin des BAMF, am Montag in Düsseldorf berichtete. Bundesweit lag die Dauer im Durchschnitt insgesamt bei 6,7 Monaten, im «integrierten Flüchtlingsmanagement» der Ankunftszentren seit Jahresbeginn bei 1,8 Monaten (Stand: 31. August).

In NRW gibt es fünf Ankunftszentren. Sie sind Anlaufstellen für neu ankommende Asylsuchende und solche, die noch keinen Asylantrag stellen konnten. Dort werden verschiedene Schritte im Asylverfahren gebündelt, die zuvor auf mehrere Stationen verteilt waren.

