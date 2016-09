Neuanfang für Wuppertaler Oper mit Doppelpremiere

Wuppertal.

Wuppertal. Mit einem neuen Intendanten und einem wieder aufgebauten Ensemble startet die Wuppertaler Oper einen Neuanfang. Zur Eröffnung seiner ersten Spielzeit bringt der neue Opernchef Berthold Schneider am Wochenende (17./18.9.) eine Doppelpremiere auf die Bühne. Am Samstag wird die Videooper «Three Tales» von Steve Reich und Beryl Korot im Opernhaus aufgeführt. Wuppertal ist damit die erste Oper, das das einstündige experimentelle Musiktheaterstück ins Repertoire aufnimmt. Am Sonntag folgt Jacques Offenbachs Oper «Hoffmanns Erzählungen», inszeniert von vier internationalen Regisseuren.

Schneider baute das von seinem Vorgänger Toshiyuki Kamioka abgeschaffte Ensemble neu auf. «Schon in der ersten Spielzeit soll klar werden, dass wir eine Richtung haben», sagte Schneider (51) der Deutschen Presse-Agentur.

