Netflix will den letzten Film von Orson Welles vollenden

Los Angeles. Netflix will den letzten, unvollendeten Film des US-Regisseurs Orson Welles nach Jahrzehnten doch noch zu Ende produzieren und veröffentlichen. Der Streaming-Anbieter werde die globalen Rechte an «The Other Side of the Wind» erwerben und dessen Restauration und abschließende Produktion übernehmen, hieß es in einer Pressemitteilung. Welles begann mit der Produktion des Films im Jahr 1970. Wegen Finanzierungsproblemen konnte er ihn aber bis zu seinem Tod im Jahr 1985 nicht vollenden. dpa