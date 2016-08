Naturbad: Rund 240 Meldungen über Magen-Darm-Beschwerden

Olfen.

Olfen. Etwa 240 Meldungen über Magen-Darm-Beschwerden nach einem Besuch des Naturbades Olfen sind bis Dienstagnachmittag eingegangen. Das teilte die kaufmännische Betriebsleitern des Bades, Daniela Damm, mit. Das Naturbad im Kreis Coesfeld bleibe vorsorglich geschlossen. Ob die Beschwerden einen Zusammenhang mit einem Besuch des Bades haben und welche möglichen Ursachen es geben könnte, sei aber bisher unklar.

Am Sonntag seien die ersten Anrufe mit Beschwerden eingegangen. Mehrere Kinder, die in den Tagen von Mittwoch bis Samstag das Naturbad besucht hätten, wiesen Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung auf, teilte Damm mit. Deshalb habe das Naturbad am Montag vorsorglich nicht wieder geöffnet. «Das Gesundheitsamt und die Stadt Olfen arbeiten weiter eng zusammen. Erfreulich ist, dass viele Betroffene wieder gesund beziehungsweise auf dem Wege der Besserung sind», betonte Damm. Die Zahl neuer Meldungen sei zurückgegangen. Wann der Badebetrieb wieder aufgenommen wird, ist noch nicht entschieden.

dpa/lnw