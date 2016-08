Naturbad Olfen: Gesundheitsamt geht von Norovirus aus

Olfen.

Olfen. Die zahlreichen Magen-Darm-Erkrankungen bei Besuchern des Naturbades Olfen sind höchstwahrscheinlich auf Noroviren zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kommt das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld, nachdem die gemeldeten Krankheitsverläufe und Labornachweise ausgewertet wurden. Das Bad bleibt vorerst geschlossen.

Das Virus konnte nicht im Badewasser nachgewiesen werden, was aber laut Gesundheitsamt vor allem messtechnische Gründe hat. Es stehe jedoch fest, dass mit dem Norovirus infizierte Personen im Naturbad waren. «Wir wollen auf Nummer sicher gehen und werden das Beckenwasser austauschen. Das nimmt 14 Tage in Anspruch», sagte die kaufmännische Betriebsleitern des Bades, Daniela Damm. «Die Badesaison im Naturbad ist damit aller Wahrscheinlichkeit nach beendet.»

Das Naturbad war am Montag vorsorglich geschlossen worden, nachdem am Sonntag die ersten Meldungen über Magen-Darm-Erkrankungen eingegangen waren. Rund 250 Betroffene hatten sich bis Mittwoch mit Symptomen gemeldet. Das Norovirus ist hoch ansteckend. Es löst heftige Magen-Darm-Beschwerden aus. Der Krankheitsverlauf ist jedoch nur kurz, was den Nachweis erschwert.

dpa/lnw