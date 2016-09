Nato-Übung: 4000 Soldaten trainieren in der Senne

Paderborn/Bielefeld.

Paderborn/Bielefeld.

Rund 4000 Nato-Soldaten trainieren von Sonntag an mehrere Wochen lang auf dem Truppenübungsplatz Sennelager bei Paderborn. Die teilnehmenden Truppen aus 14 Ländern bereiten sich mit der Manöverübung in Ostwestfalen auf ihre künftige Rolle als Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der Nato vor, die sie im kommenden Jahr übernehmen, wie die Britischen Streitkräfte in Deutschland am Freitag mitteilten. Sie sind mit insgesamt 1500 Soldaten in Deutschland stationiert, überwiegend in Paderborn und Sennelager, und richten das Manöver aus. Es läuft bis zum 24. September.

dpa/lnw