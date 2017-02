Narren feiern Rosenmontag

Im Freizeitzentrum Lüner Höhe haben viele Kinder den Rosenmontag gefeiert. In verschiedenen Kostümen sind sie an mehreren Spiele-Stationen gegeneinander angetreten. Es gab zum Beispiel ein Sckokokuss-Wettessen. Natürlich haben die Kinder aber auch ganz traditionell Karneval gefeiert. Sie haben getanzt und viel Spaß gehabt.

In Heeren hingegen konnten die Kinder nicht wie geplant feiern. Der Rosenmontagsumzug des Kindergartens „Villa Lach und Krach“ musste abgesagt werden. Damit niemanden etwas bei dem Umzug passiert, gibt es bestimmte Regeln. So müssen zum Beispiel an jeder Straßenecke Ordner stehen. Das sind Menschen, die dafür sorgen, dass der Umzug friedlich und sicher abläuft.

Die Organisatoren des Umzugs haben aber erst am Donnerstag von diesen bestimmten Regeln erfahren. Weil nur noch wenige Tage bis zum Umzug blieben, konnten sie die Regeln nicht mehr umsetzen. Deshalb musste der Umzug in Heeren ausfallen.