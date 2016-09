Nächster Rückschlag für Leverkusen: 1:2 in Frankfurt

Frankfurt.

Frankfurt. Nur drei Tage nach der Enttäuschung in der Champions League hat Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Rheinländer verloren am Samstag mit 1:2 (0:0) bei Eintracht Frankfurt und haben mit drei Punkten aus drei Spielen einen Fehlstart hingelegt.

Vor 43 000 Zuschauern brachte Torgarant Alex Meier (53. Minute) die Hessen zunächst mit seinem zweiten Saisontor in Führung, bevor Chicharito (60.) die stärker werdende Werkself für ihren Aufwand belohnte. Als Bayer längst die bessere Mannschaft war, erzielte Offensivmann Marco Fabian (79.) das 2:1 für die Hausherren. Zum tragischen Helden wurde dann ausgerechnet Chicharito: Der Torschütze setzte kurz vor Schluss (88.) einen Foulelfmeter an den Pfosten.

dpa