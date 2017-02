Kiel. Das vor einer Woche abgesagte Spiel in der 3. Fußball-Liga zwischen den Sportfreunden Lotte und Holstein Kiel findet am 28. März um 19.00 Uhr statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt. Die Partie des 22. Spieltages musste verlegt werden, weil der Platz im Frimo-Stadion zum ursprünglichen Termin nicht bespielbar war. dpa/lno