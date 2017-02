Nach dem Brexit: Zahl der Einbürgerungen von Briten steigt

Berlin. Nach dem Brexit-Votum im Juni 2016 ist die Zahl der Briten, die Deutsche werden wollen, deutlich gestiegen. Bundesweite Zahlen für 2016 gibt es noch nicht, aber der Trend ist deutlich. Die Zahl der Anträge und der Einbürgerungen nahm beispielsweise in Hamburg und Teilen Berlins spürbar zu, wie die zuständigen Behörden berichteten. Mit einem deutschen Pass sichern sich die Briten Vorzüge der EU-Mitgliedschaft. In Deutschland leben rund 106 000 Menschen aus Großbritannien. Am Montag setzt das britische Oberhaus seine Debatte über das Brexit-Gesetz fort. dpa