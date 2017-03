Nach Terroralarm hat Essener Einkaufszentrum wieder geöffnet

Essen. Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums am Samstag in Essen haben die Geschäfte des Ladenkomplexes am Montag wieder ihre Türen geöffnet. «Wir sind alle wieder im Dienst», sagte die Managerin des Centers «Limbecker Platz», Alexandra Wagner, am Montagmorgen. Das Shoppingcenter ist eines der größten in deutschen Innenstädten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) von einem möglichen Anschlag im Einkaufszentrum «Limbecker Platz» erfahren und die Polizei informiert. Diese ordnete am frühen Samstagmorgen an, das mehrgeschossige Shoppingcenter in der Innenstadt den ganzen Tag geschlossen zu lassen. dpa