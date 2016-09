Nach Terror-Razzien Ermittlungen gegen drei Syrer

Karlsruhe.

Karlsruhe.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen drei Syrer wegen Terrorverdachts. Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Den Männern im Alter zwischen 17 und 26 Jahren werde vorgeworfen, im Auftrag der Terrormiliz IS im November 2015 nach Deutschland gekommen zu sein, «um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten». Konkrete Aufträge habe es nicht gegeben. Die Männer wurden bei Razzien in Schleswig-Holstein festgenommen. Der 17-Jährige soll vom IS eine Ausbildung im Umgang mit Waffen und mit Sprengstoff bekommen haben.

dpa