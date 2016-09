Nach Seilbahn-Panne am Montblanc gehen Rettungsarbeiten weiter

Chamonix.

Chamonix.

Nach der Seilbahn-Panne am Montblanc sollen die Rettungsarbeiten jetzt weitergehen. Es müssten noch 33 Menschen in Sicherheit gebracht werden, berichtete der Radiosender France Info. Dazu müsse das Wetter mitspielen. Die Menschen hatten die Nacht in Kabinen in mehr als 3000 Metern Höhe verbracht, unter ihnen war ein Kind von zehn Jahren. 77 Menschen wurden bereits gerettet. Das sind mehr als zunächst bekannt, weil es Rettern auch gelang, Menschen abzuseilen. Die Retter setzten zudem mehrere Hubschrauber ein.

dpa