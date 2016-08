Nach Rekordhitze kommen Gewitter und Temperatursturz

Offenbach.

Das Hoch «Gerd» hat Deutschland eine Hitzewelle beschert wie seit Jahrzehnten nicht in den letzten Augusttagen. «Das war schon sehr ungewöhnlich», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Mit 37,9 Grad wurde gestern in Saarbrücken-Burbach der bislang heißeste Tag des Jahres in Deutschland gemessen. Den Spitzenwert heute schaffte dem DWD zufolge Bernburg an der Saale mit 37,1 Grad. Für morgen erwarten die Wetterforscher einen Temperatursturz: Fast überall in Deutschland gehen die Temperaturen schlagartig um acht bis zehn Grad zurück.

