Nach Kühlmittel-Austritt: über 20 Handwerker im Krankenhaus

Oer-Erkenschwick. Mehr als 20 Handwerker haben sich nach dem Austritt von Kohlendioxid aus einem Kühlaggregat in Oer-Erkenschwick Atemwegsreizungen zugezogen. Der Vorfall in einem Discounter löste am späten Freitagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notärzten im Zentrum der Stadt im Kreis Recklinghausen aus. Außerdem kam es zu kurzfristigen Straßensperrungen durch das Rettungsaufgebot, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln noch, gingen allerdings am Samstag von einem Unfall aus. Die leicht verletzten Handwerker konnten nach kurzer Behandlung im Krankenhaus alle wieder entlassen werden. dpa/lnw