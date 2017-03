Nach Kindermord: Polizei wertet eine Audiobotschaft aus

Herne. Im Zuge der Ermittlungen nach dem Kindermord von Herne wertet die Polizei eine digitale Audiobotschaft mit Schilderungen zu der Tat aus. «Wir nehmen an, dass sie vom Täter stammt», sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Dieser beschreibe in der Aufnahme seine Eindrücke nach dem Mord an dem neunjährigen Jaden. Auffallend sei die Gefühlskälte, sagte der Sprecher. Die Polizei machte keine Angaben, wie sie auf die Audiobotschaft stieß. Am Montagabend war Jaden erstochen im Keller seines Nachbarn Marcel H. gefunden worden. Der 19-Jährige ist seitdem verschwunden. Die Polizei fahndet bundesweit nach ihm. dpa