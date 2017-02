Nach Brand in Wohnhaus Anklage wegen versuchten Mordes

Dülmen/Münster. Zehn Monate nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Dülmen hat die Staatsanwaltschaft Münster einen 47 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Sie wirft ihm zudem versuchten Versicherungsbetrug vor. Den Ermittlungen der Polizei zufolge soll der Mann mehrere elektronische Geräte mit Decken abgedeckt und das Feuer durch Überhitzung verursacht haben. Während in dem Mehrfamilienhaus mehrere Menschen schliefen, habe der 47-Jährige seine Wohnung verlassen. Obwohl das Feuer den Dachstuhl und die zweite Etage des Hausens zerstörte, wurde niemand verletzt.

Noch am Tag des Brandes habe der Mann bei seiner Versicherung rund 76 000 Euro für zerstörtes Mobiliar geltend gemacht. Die Versicherung zahlte aber nicht. Der Beschuldigte bestreitet die Tatvorwürfe. Das Landgericht Münster muss jetzt über die Zulassung der Klage entscheiden.

dpa/lnw